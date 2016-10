3 Days around the Lake Constance - Part 2...

...heute verschlägt es uns nach Unteruhldingen und wer nicht nur BILD liest, hat vielleicht schon etwas von den Pfahlbauten dort gehört und das diese von der UNESCO sogar zum Weltkulturerbe gekürt wurden.



Wenn mal also schon einmal dort herumhopst, kann ein Abstecher dort nicht schaden:





Pfahlbauten Panorama



Etwas detaillierter sind unter anderem dort die Häuser zu sehen, die für die SWR-Reportage Experiment Steinzeit und dem nachempfundenen Weg von Ötzi über die Alpen gebaut wurden:







In Anbetracht dessen ziehe ich meinen Hut vor der Leistung der Familien insgesamt und speziell vor der der beiden Männer, die als unkonditionierte Menschen den Weg über die Alpen gegangen sind, und am Ende im Flachland auf dem Weg zu Ötzis letzter (Un)ruhestätte vor Bozen Tagesetappen um 40km liefen.



Jetzt stelle ich einfach noch ein paar Impressionen ohne konkreten Bezug hier ein. Wer Innenaufnahmen vermisst - diese waren nicht gestattet und als anständiger Hobby-Knipser habe ich mich einfach daran gehalten. Da müsst ihr also schon selbst Kuckuck machen;-)















Ganz in der Nähe befand sich dann am sanft geschwungenen Ende eines umrandeten Schilfgürtels noch eine Landzunge, die von den jahreszeitlich üblichen Vögeln besucht war wie Kormoranen, Möwen, Schwänen, Enten, Haubentauchern, Blesshühnern uswusf.











Das müssen dann wohl die Fluglotsen oder Parkwächter sein, zum Glück sind wir ohne Auto angereist:







Nachdem wir sehr zeitig dort und dementsprechend trotz relativ langen Verweilens nach ca. 3 Stunden mittags ziemlich durch waren, strampelten wir noch in ein schnuckliges Terrarium direkt in der Nähe. Die Reklame trügt in diesem Fall nicht, die Tiere sind zwar nicht so sehr in zahlreichen Arten repräsentiert, jedoch dafür sehr gepflegt und nah am natürlichen Lebensraum zu sehen.



































Da das Geknipse trotzdem etwas an Zeit in Anspruch nimmt und hungrig macht, wir noch eine halbe Stunde zum Zug latschen mussten, der nicht ewig wartet und Mutti gesagt hat, dass wir noch bei Licht heimkehren sollen - profane Dinge wie Abendbrot wollten auch noch besorgt sein - brechen wir hier leider ab.



Apropos Abendbrot, wer das mit einem gepflegten Glas Wein tun möchte - in dieser Besenwirtschaft gibt es ein gar lecker Tröpflein vom Grauburgunder als Abschluss eines gelungenen Tages!