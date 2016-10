3 Days around the Lake Constance - Part 1...

...waren für den Konsumenten zuviel, für den Ästheten leider zu wenig und selbst beim derzeit mistigen Wechselwetter mit den Worten von Otto Dix - auf den kommen wir später zurück:



"Zum Kotzen schön!"



Nach einem frühen Start ging es am ersten Tag mit einem freundlichen 'Fährmann hol´ über' von Meersburg in die Konzils-Stadt nach Konstanz und von dort auf die Insel Mainau als eine der sicher nicht gänzlich unbekannten Perlen des Sees:





Meersburg - Blick Richtung Radolfzeller See



Überfahrt über das "Schwäbische Meer"





Bodensee - Blick nach Osten - nur Wolken und Wasser



Ähnlich schaut es auf der Brücke zur Insel aus:





Brücke zur Mainau



Leider lässt sich nicht alles hier zeigen, aber vielleicht später? Für den Moment nehmen wir daher die Abürzung und in der Zeit, in welcher Ihr die Bilder dazwischen nicht seht, akklimatisiert sich das fotografische Equipment, um dem geneigten Spanner ein paar Falten - wollte Falter sagen - zu präsentieren.



Da gibt es Typen, die nur Augen für Fussball im Kopf haben, Tarnkappenträger und Wesen aus einer scheinbar anderen Welt:



























Zur Abwechslung gibt es jetzt wieder etwas als Motiv, mit dem jeder klarkommt, ohne sich die Synapsen verrenken zu müssen:





Stilleben



Wer es im Gegensatz zu Jesus mit dem Wasser nicht so hat, kann auch über den Wolken den See überschreiten:





Wolkenbrücke



Dabei heisst es aufpassen, um nicht wider Erwarten vom Winde verweht zu werden:





stormy day in paradise



Zumindest drängt sich bei diesem Wesen der Eindruck auf, dass die Suche nach Leda für dieses Jahr vorbei ist, die ist wohl schon in südlichere Gefilde abgezischt:







Bleibt wohl nur Nachfragen bei diesen ebenfalls anmutigen Luftakrobaten, ob sie denn etwas gesehen haben, daher als Abschluss für heute noch ein paar schicke Flugis:



















to be continued...