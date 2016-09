„600mm, 04s, frei Hand? Geht!!!“

Kamera nicht mithaben

Schade, wo Du mit dem Mond grade so gut stehst!

Aber Vollmond ist ja nicht selten, und vielleicht kommt vor dem Novemberwetter (gibt es das noch nach solchen Wetterabweichungen wie jetzt?) noch ein strahlender Vollmond mit klarem Himmel.

Tipp: Sonntag, 16. Oktober 2016, 06:23:06 Uhr

Aber Mondfotos bei Tag sind ja erst mal interessant, vor allem für den Fotografen mit prima Ausrüstung und Können.

Da gucke ich mich mal um und schreibe,wenn der mal wieder am Tag richtig gut zu sehen ist.

Ich finde das mindestens so interessant wie Störche in der Nacht zu fotografieren.

Aber ehe ich da aus meinem Automatik-Gerät was Brauchbares von Vor-der-Linse auf den Chip bekomme, braucht das seine Zeit und Erfahrung.

Also hoffe ich auf Euch und die Super-Ausrüstungen.

Ach ja - da bleiben vielleicht auch immer mehr Störche in Deutschland (oder woher sind die Fotos?) und ziehen in der kalten Jahreszeit nicht gen Süden.

Aber zu Störchen gab es schon mal eine lange Geschichte hier bei Nickles.

Anne