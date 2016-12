Weihnachtsgeschenke

Alle Jahre wieder...

auch dieses Jahr gibts wieder bei vielen Onlinediensten verbilligte oder sogar kostenlose Software oder anderes in der nächsten Zeit für Lau oder stark verbilligt.

Wie wäre es denn wenn wir hier alles zusammentragen was wir so an Schnäppchen finden, damit jeder schauen kann ob er was bräuchte (Jäger und Sammler Thema)?

Dann mach ich gleich mal den Anfang. Bei Chip (ja ab und zu schau ich da auch mal vorbei) gibts einen Download-Advendskalender und (angeblichen) Schnäppchen.

Vielleicht findet ja jemand was passendes.

Gruß

Ralf