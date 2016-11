Black Mirror, Problem mit Savegames

Hallo,

wollte nach längerer Zeit wieder mal Black Mirror spielen. Zuvor über Suchfunktion alle Programme und Saves gelöscht.

Dann installiert über Original-CD, gespielt und gespeichert, dann wieder gespeichertes Spiel aufgerufen und weitergespielt.

Am nächsten Tag wollte ich wieder das gespeicherte Spiel laden, aber oh Wunder es wurde Spielstände angezeigt, die vom letzten Jahr waren und die neuen Spielstände sind in der Liste nicht vorhanden.

Die neuen Spielstände tauchen aber im Ordner C: Programme (x86) dtp Black Mirror SE auf und sind mit aktuellem Datum hinterlegt.

Frage: Wie bekomme ich die neuen Saves in den richtigen Pfad und wo kann ich die alten Saves endgültig löschen?

Gruß scotty