Prime gilt doch nur bei Amazon selbst aber nicht bei angeschlossen Händlern?

habe auch nichts gegenteiliges behauptet. Prime nur bei Verkauf durch Amazon, und teilweise auch bei Versand durch Amazon. War schon immer so.

Der Standard-Versand dauert bei Versand durch Amazon deutlich länger als früher. Das kannst du in diversen Foren nachlesen.

So will Amazon sein "Prime" pushen.

Wenn du bei nem Marketplace Händler bestellst dann versendet der i.d.R. auch selbst. Da kannst du Glück haben und die Ware ist am nächsten Tag da oder du wartest auch mal wochenlang auf deine Bestellung, und da hab ich keinen Bock drauf. Deswegen bestelle ich nur im Notfall bei Marketplace Händlern wenn ich den Artikel woanders gar nicht bekomme.

Von Reklamationen bei Marketplace Händlern will ich jetzt gar nicht anfangen...