REPORT: Android Tablets - Pleiten vermeiden, echte Schnäppchen finden

Bild. Google Nexus Tab mit 10 Zoll Display. Das "Original" vom Android-Erfinder kostet mit 32 GByte Speicher 499 Euro. (Foto: Google)

Bild. Eine erstklassige Bewertung hat das Aldi-Tablet von Bild.de kassiert, die zusammengefasst auch direkt unter die Produktwerbung platziert wurde. Dort heißt es:

Bild. Ebay: Hier wird ein Tablet mit 7 Zoll für 47,99 Euro angeboten, Versandkosten inklusive. (

Bild. (

Bild. Hier verrät der Anbieter, dass sich der 32 GByte große Festspeicher aus 16 GByte internem Speicher und einer 16 GByte SD-Speicherkarte zusammensetzen. Hier gilt zu wissen, dass der Festspeicher bei Androiden generell meist schon mal der Flaschenhals Nummer eins ist, einen schnellen Zig-Core-Prozessor ausbremst, die Bedienung alle Weile "rucklig" macht.

Bild. Wochenprospekt vom Realmarkt: Hier sind auch regelmäßig Tablets drinnen. Das Jay-Tech Modell PA762 wurde hier für schlappe 59,95 verschleudert. Wie üblich gibt es in dieser Niedrigpreisklasse auch nur wenig Bildpunkte auf dem Display: hier 800 x 480 Pixel.

Bild. Samsung hat hier über 30 Tablet-Modelle im Angebot - in allen erdenklichen Größen, Varianten und Preisklassen.

Bild. Microsoft Surface Pro 3: Auch Microsoft hat es bei der dritten Generation seiner Tablets endlich geschnallt und das unsinnige 16:9 Breitbildformat abgeschafft, es durch 3:2 ersetzt, was 4:3 nahe kommt. Somit gibt es inzwischen also auch in der Windows-Ecke Tablets mit ergonomischem Display. Aber bei den Surface Pro 3 geht es preislich halt bei rund 800 Euro los.

Bild. Xoro 9720 QR (Foto: MAS Elektronik)

Bild. Xoro Pad 9720 QR bei Amazon für 189 Euro.

Bild. Lieferumfang: Bedienungsanleitung, das Tablet, Kunststoffschutzhülle, Netzteil, USB-Kabel, USB-Adapter, Ohrstöpsel.

Bild. Sämtliche Anschlussbuchsen befinden sich auf einer Seite des Tablets: Kopfhörer, Stromversorgung, USB, Mini-HDMI-Videoausgang, Micro SD Speicherkarte.

Bild. Die beigepackte Kunststoffhülle von Xoro ist robust und praktisch. Das Tablet kann damit auch schräg aufgestellt werden.

Bild. Rückseite des Xoro Pad 9720 QR.

Bild. MicroSD-Steckplatz am Tablet-Rand.

Bild. USB-Speicherstick über Kabeladapter am Tablet angeschlossen.

Bild. Alle Android-Einstellungen sind generell auf einer langen Seite zusammengefasst, alle Optionen sind relativ sinnvoll in Kategorien unterteilt und auch relativ sinnvoll beschrieben. Relativ heißt hier, dass Google sich extrem bemüht das sauber aufzuteilen. Aber das klappt nicht in allen Fällen, weil manche Optionen sich nicht treffsicher einer Kategorie zuordnen lassen. Dafür ist jede Option nur einmal an einer Stelle vorhanden. Wer mag kann sich also von oben bis unten durchhangeln und kennt dann alles.

Bild. Je nach Option erscheinen oben rechts auf dem Display noch Symbole, die weitere Untereinstellungen oder Funktionen bereitstellen. Das übersehen gerade Einsteiger recht schnell (siehe Pfeil).

Bild. Screenshot des Xoro Pad 9720 QR.

Bild. Android-Einstellungen, Abschnitt "Display", "Display mode": hier kann zwischen den Auflösungen "normal" (= 1.600 x 1.200) und "HD" (=2.048 x 1.536) gewählt werden.

Bild. Links die normale Auflösung mit 1.600 x 1.200, rechts die HD-Auflösung mit 2.048 x 1.536 Bildpunkten. Vermutlich werden die wenigsten ein PC-Display haben, das hoch genug auflöst, um diese Abbildung in Originalgröße angucken und vergleichen zu können.

Bild. 3Dmark: Der vor allem auf Grafik ausgelegte Test zeigt, dass es zwischen normaler und HD-Auflösung erkennbare, aber dennoch nur geringe Unterschiede bestehen: ob ein "Highend-Spiel" nun mit 19,8 Bilder/s läuft oder mit 20,1 Bilder/s ist in der Praxis recht schnuppe.

Bild. AnTuTu: Bei CPU und RAM ergeben sich keine Unterschiede. Allerdings stellt der AnTuTu-Benchmark bei der GPU (Grafikprozessor) Belastung sowohl bei 2D als auch 3D deutliche Unterschiede fest.

Bild. Auch direkt im AnTuTu-Benchmark ist ein Vergleich mit anderen Modellen möglich. Das Xoro 9720QR findet sich hier zwar weit hinten, es gilt aber zu bedenken, dass es sich bei den schnelleren mobilen Geräten darüber um Smartphones handelt. Bei den Tablets lag das 9720 mit seinen 19.281 Antutut-Punkten recht weit vorne.

Bild. Sehr Daten- und rechenintensive Web-Anwendungen wie Google Earth liefen auf dem Xoro 9720 auch in Retina-Auflösung recht geschmeidig und angenehm.

Bild. Die Standard-Bildschirmtastatur des Xoro Pad 9720 QR. Im oberen Bildschirmbereich ist eine Textverarbeitungs-App zu sehen. Legt man so ein 4:3 Tablet auf den Tisch, lassen sich damit also recht mühelos sogar längere Texte bequem tippen.

Bild. Egal ob Hochformat oder Querformat: bei einem 4:3 mit hoher Auflösung ist die Darstellung von Webseiten immer perfekt.

Bild. Auch Bereiche von Webseiten lassen sich prima im Hochformat auf Vollbilddarstellung zoomen und sind dann hervorragend lesbar - ohne, dass es dafür Adleraugen braucht.

Bild. Perfektes Comic-Lesen mit 4:3 Display. (Foto: Leseprobe des Comics Maddrax vom Bastei-Verlag -

Bild. Das 4:3 Display-Format ist perfekt, um zwei Buchseiten nebeneinander darzustellen. Das kommt dem Lesen eines normalen Papierbuchs eigentlich auch viel näher, als immer nur eine Seite zu sehen.

Bild. Breitbild-Filmwiedergabe auf 4:3 Display. Es bleibt viel Platz für die Bedienelemente.

Bild. Diverse Android-Spiele.

Bild. Hier wurde das Tablet via HDMI an einen Monitor angeschlossen.

Bild. Anschluss des 4:3 Tablets an einem 16:9 Fernseher. Auch hier wird das Bild über HDMI einfach verzerrt dargestellt.

Bild. Tablet als Spielkonsole an großem Display/Fernseher. Das geht theoretisch. Klappt aber je nach Spiel nur teilweise brauchbar. Bei einem Spiel wie Temple Run (links), das nur im Hochformat läuft, hat man verloren. Das Bild erscheint auf dem externen Display dann einfach um 90 Grad gedreht. Das Skirennen (rechts) klappt brauchbar, auch die Verzerrung ins 16:9 Format ist hier erträglich.

Bild. Im ungünstigsten Fall hielt das Unter-200-Euro-Tablet rund 4 Stunden und 15 Minuten durch.

Bild. Detailaufnahme des Ein-/Austasters: der kleine Taster ist recht wacklig, wippt horizontal hin und her. Hier sollte der Hersteller dringend nachbessern. Wie lange dieser Taste funzt, lässt sich wie gesagt nicht abschätzen.

Bild. Bei Amazon fand sich ein Anbieter namens emartbuy, der Schutzhüllen für das 9720 QR in zig verschiedenen Farben anbietet, für je gerade mal rund 10 Euro. Im Kleingedruckten wird erklärt, dass es sich um Universaltaschen handelt, es gibt also keine speziellen Aussparrungen für Kamera und Ton.

Bild. Zum Experimentieren, nebenbei Video gucken, stand das Xoro 9720QR oft einfach neben der PC-Tastatur auf dem Schreibtisch rum. Auch mit dem Display-Tastatur ließ sich bei diesem Aufstellwinkel sehr gut arbeiten.

Bild. Auch bei einer Zugreise durfte das Xoro 9720 QR mal mit. Stellt man das Tablet auf den "Kopf" steht es mit der Schutzhülle in einem idealen Winkel, um mit der Display-Tastatur auch mal bequem einen längeren Text zu tippen.

Bild. Gegen Ende dieses Dauertests hat Xoro sein Angebot um ein weiteres Retina-Tablet ergänzt, das quasi eine höherwertige Version des 9720 QR ist. (Foto: Mas Elektronik)

