PRAXIS: Android - Kontakte und Nachrichten mit Google Konto synchronisieren

Beim Wechseln eines Android-Geräts müssen Kontakte und Nachrichten vom alten aufs neue übertragen werden. Sind mehrere Android-Geräte vorhanden, ist eine automatische Synchronisation von Kontakten und Nachrichten wünschenswert. Verreckt ein Gerät oder wird geklaut, will man seine Daten nicht verlieren, es braucht also eine automatische Sicherung. Und alle Weile müssen Kontaktlisten auch mal entrümpelt und organisiert werden, was sich an einem PC mit Maus und Tastatur am bequemsten erledigen lässt.