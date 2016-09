REPORT: Externe USB-Festplatten - unsinnige "Schnäppchen" erkennen und vermeiden

Bild: Typische Festplatten-Aktionsware bei Saturn. (Foto: mn)

Bild: Randvolle Regale und üppige Auswahl bei Expert. (Foto: mn)

Bild: Hier im Report geht es exemplarisch um ein vermeintliches Schnäppchen von Intenso, eine externe 2,5 Zoll Festplatte mit 1,75 Terabyte.

Bild: Technomarkt bewirbt die Festplatte explizit als "Schnäppchen", statt angeblich 99,99 Euro soll sie nur 79 Euro kosten. (Foto: Screenshot Technomarkt.de)

Bild: Viermal Intenso 2,5 Zoll, USB, extern. Die teuerste Platte für 99 Euro hatte 2 TB, die 1,75 TB Platte (das Schnäppchen) kostete vergleichsweise 20 Euro weniger - 29 Euro. Darunter wurde es dann "absurd". Für ein 1 TB Modell, das nur USB 2.0 unterstützte (also ein Ladenhüter) wurden noch 77 Euro angezeigt, für das bessere 1 TB Modell mit USB 3.0 20 Euro weniger (59 Euro) verlangt. So oder so war die 1,75 TB Platte für 79 Euro hier - seitens Preis/Kapaztität betrachtet - ganz klar der (scheinbar) beste Deal.

Bild: In der Schachtel fanden sich die Festplatte, ein USB-Kabel, eine (eher wertlose) Schutzhülle in Lederoptik und auch ein kurzes Manual.

Bild: Verpackungsrückseiten externer Festplatten: viel Blabla in zig Sprachen aber keine Angabe zu Garantie oder Gewährleistung.

Bild: Intenso. Auszug aus den Garantiebedingungen zu einer externen USB-Festplatte. Hier ist von "Gewährleistungszeit" die Rede.

Bild: Auszug Toshiba-Garantiebedingungen. Hier ist explizit von einer Garantiezeit von 2 Jahren die Rede.

Bild: Vergleich: Links ein Intenso-Plattengehäuse mit glänzendem schwarzen Klavierlack (kurz nach dem Kauf). Rechts ein Toshiba-Plattengehäuse mit mattschwarzer "angerautem" Plastik (nach mehreren Monaten Einsatz).

Bild: Hier ein USB-Kabel, das einer externen Toshiba-Platte beigepackt war. Das Kabel war gerade mal 45 Zentimeter lang.

Bild: Driveinfo identifizierte die Platte hier als "Intenso ST1750LM000", unten im Abschnitt "Disk Information" wurde sie konkret als Seagate-Platte mit Modellbezeichnung "ST1750LM000 HN-M171RAD" ausgewiesen.

Bild: Die Intenso-Platte wurde von Gsmartcontrol nur als "USB 3.0 Gerät" erkannt und ein Dialog meinte es gäbe keine zusätzlichen Informationen. Ein Klick auf "Show Output" lieferte dann aber doch ein paar Infos, nannte auch Intenso als Hersteller und bescheinigte dem Gerät, dass es SMART unterstützt, SMART aktiviert ist und SMART den Gesundheitsstatus als "okay" bestätigt. Ein weiteres Aufrufen von SMART-Informationen oder Ausführen von SMART-Tests war nicht möglich.

Bild: HDD Guardian: Auch dieses Tool ermittelt Laufwerkdaten sehr übersichtlich, zeigt SMART-Informationen an und kann auch Platten-Selbsttests durchführen.

Bild: Alarm. Hier wird beim SMART-Status die Meldung "Drive ist not OK!" (Laufwerk ist nicht in Ordnung" ausgegeben. Das ist ein Warnhinweis, der durchaus ernst zu nehmen ist.

Bild: Eine Suche nach "ST1750LM000 HN-M171RAD" lieferte sofort präzise Ergebnisse.

Bild: Tipp: Hilfreich beim Recherchieren eines SATA-Plattenmodells ist auch die Produkt-Datenbank der SATA-Organisation:

Bild: Seatools für Windows: das Tool listet alle unterstützen Platten im System auf und bietet Tests/Diagnosen an. Wie hier im Bild zu sehen wurde auch die Intenso-USB-Platte aufgelistet.

Bild: Intenso.de. Es gibt Support zu den "Intenso Memory Drive"-Festplatten: Produktdatenblatt, Handbuch und Windows 98 Treiber. Fertig. Im Fall von Problemen hilft hier nichts weiter.

Bild: CrystalDiskInfo: Laut diesem Tool hat die Intenso-Festplatte SMART und der Zustand wird als "Gut" bewertet. Auch alle anderen Platten im System wurden einfach nur als "Gut" bezeichnet.

Bild: DiskCheckUp: Auch dieses Tool bescheinigte der Intenso-Festplatte vollständige SMART-Unterstützung. Und es wurden auch keinerlei SMART-Fehler angezeigt.

Bild: Hier hab ich auf Amazon mal nach 2 TB Platten-Angeboten direkt von Western Digital, Seagate und Toshiba gesucht und außerdem nach einem 2 TB Angebot von Intenso.

Bild: Links die Intenso-Platte mit der extrem schnell versiffenden "Klavierlack-Oberfläche", rechts daneben eine Toshiba-Platte mit leicht "angerautem" mattem schwarzen Plastik. Das Gehäuse von Toshiba macht auch generell einen viel vertrauenswürdigeren robusten Eindruck. Das Gehäuse meiner Intenso-Platte würde ich vergleichsweise als "Billigstplastik" klassifizieren.

Bild: Saturn: die 1,75 TByte Intenso-Platte wurde hier ebenfalls für 79 Euro angeboten. Zeitgleich gab es im Laden aber ein 2 TByte Modell von Toshiba für 88 Euro, also nur lächerliche 9 Euro mehr bei wohlgemerkt auch höherer Kapazität.

Bild: Beispiel von externen 3,5 Zoll Festplatten. Hier gibt es für 90 Euro ein 2 Terabyte Modell von Seagate in dem gewiss auch eine Seagate Platte drinnen steckt. Rechts daneben gibt es eine Platte von Intenso, die 3 Terabyte hat aber nur 99 Euro kostet und in der eine Platte von Seagate, Western Digital oder Toshiba verbaut ist. Wird schnell und billig viel Kapazität gebraucht, kann man hier natürlich notfalls zum "Intenso-Angebot" greifen.

Bild: Auch bei Elektronikmärkten (hier Saturn) gibt es durchaus günstige Gehäuse: hier eine Icy Box von Raid Sonic für 2,5 Zoll SATA-Platten für 10 Euro. Bei dem Preis kann man nicht meckern, günstiger geht es eigentlich kaum.

Bild: Magere Auswahl: hier gab es gerade mal fünf 2.5 Zoll Platten mit 2 TB Kapazität. Bei den üblichen Versandhändlern war die Auswahl zu diesem Zeitpunkt gleichermaßen knapp.

Bild: Externes 2.5 Zoll Gehäuse von Delock (

Bild: Kurz vor Abschluss des Formatierungsversuchs nach NTFS brach die Formatierung der Intenso-Platte mit dem Fehlerhinweis "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen" ab.

Bild: Wer Festplatten richtig prüfen will, muss mit mehreren Methoden ran.

Bild: Der Klassiker. Dateimanager, Rechtsklick auf ein Laufwerk, Eigenschaften. Dort gibt es als "Extras" auch eine Fehlerüberprüfung.

Bild: Die angebotenen Kurztests packte die Platte erfolgreich. Beim "Einfachen Langzeittest" krachte es aber nach einer Weile mit der Meldung "Gescheitert". Was konkret gescheitert war, erklärte das Seagate-Tool nicht.

Bild: Typische Festplatten-Aktionsware bei Saturn. (Foto: mn)

Bild: Randvolle Regale und üppige Auswahl bei Expert. (Foto: mn)

Bild: Hier im Report geht es exemplarisch um ein vermeintliches Schnäppchen von Intenso, eine externe 2,5 Zoll Festplatte mit 1,75 Terabyte.

Bild: Technomarkt bewirbt die Festplatte explizit als "Schnäppchen", statt angeblich 99,99 Euro soll sie nur 79 Euro kosten. (Foto: Screenshot Technomarkt.de)

Bild: Viermal Intenso 2,5 Zoll, USB, extern. Die teuerste Platte für 99 Euro hatte 2 TB, die 1,75 TB Platte (das Schnäppchen) kostete vergleichsweise 20 Euro weniger - 29 Euro. Darunter wurde es dann "absurd". Für ein 1 TB Modell, das nur USB 2.0 unterstützte (also ein Ladenhüter) wurden noch 77 Euro angezeigt, für das bessere 1 TB Modell mit USB 3.0 20 Euro weniger (59 Euro) verlangt. So oder so war die 1,75 TB Platte für 79 Euro hier - seitens Preis/Kapaztität betrachtet - ganz klar der (scheinbar) beste Deal.

Bild: In der Schachtel fanden sich die Festplatte, ein USB-Kabel, eine (eher wertlose) Schutzhülle in Lederoptik und auch ein kurzes Manual.

Bild: Verpackungsrückseiten externer Festplatten: viel Blabla in zig Sprachen aber keine Angabe zu Garantie oder Gewährleistung.

Bild: Intenso. Auszug aus den Garantiebedingungen zu einer externen USB-Festplatte. Hier ist von "Gewährleistungszeit" die Rede.

Bild: Auszug Toshiba-Garantiebedingungen. Hier ist explizit von einer Garantiezeit von 2 Jahren die Rede.

Bild: Vergleich: Links ein Intenso-Plattengehäuse mit glänzendem schwarzen Klavierlack (kurz nach dem Kauf). Rechts ein Toshiba-Plattengehäuse mit mattschwarzer "angerautem" Plastik (nach mehreren Monaten Einsatz).

Bild: Hier ein USB-Kabel, das einer externen Toshiba-Platte beigepackt war. Das Kabel war gerade mal 45 Zentimeter lang.

Bild: Driveinfo identifizierte die Platte hier als "Intenso ST1750LM000", unten im Abschnitt "Disk Information" wurde sie konkret als Seagate-Platte mit Modellbezeichnung "ST1750LM000 HN-M171RAD" ausgewiesen.

Bild: Die Intenso-Platte wurde von Gsmartcontrol nur als "USB 3.0 Gerät" erkannt und ein Dialog meinte es gäbe keine zusätzlichen Informationen. Ein Klick auf "Show Output" lieferte dann aber doch ein paar Infos, nannte auch Intenso als Hersteller und bescheinigte dem Gerät, dass es SMART unterstützt, SMART aktiviert ist und SMART den Gesundheitsstatus als "okay" bestätigt. Ein weiteres Aufrufen von SMART-Informationen oder Ausführen von SMART-Tests war nicht möglich.

Bild: HDD Guardian: Auch dieses Tool ermittelt Laufwerkdaten sehr übersichtlich, zeigt SMART-Informationen an und kann auch Platten-Selbsttests durchführen.

Bild: Alarm. Hier wird beim SMART-Status die Meldung "Drive ist not OK!" (Laufwerk ist nicht in Ordnung" ausgegeben. Das ist ein Warnhinweis, der durchaus ernst zu nehmen ist.

Bild: Eine Suche nach "ST1750LM000 HN-M171RAD" lieferte sofort präzise Ergebnisse.

Bild: Tipp: Hilfreich beim Recherchieren eines SATA-Plattenmodells ist auch die Produkt-Datenbank der SATA-Organisation:

Bild: Seatools für Windows: das Tool listet alle unterstützen Platten im System auf und bietet Tests/Diagnosen an. Wie hier im Bild zu sehen wurde auch die Intenso-USB-Platte aufgelistet.

Bild: Intenso.de. Es gibt Support zu den "Intenso Memory Drive"-Festplatten: Produktdatenblatt, Handbuch und Windows 98 Treiber. Fertig. Im Fall von Problemen hilft hier nichts weiter.

Bild: CrystalDiskInfo: Laut diesem Tool hat die Intenso-Festplatte SMART und der Zustand wird als "Gut" bewertet. Auch alle anderen Platten im System wurden einfach nur als "Gut" bezeichnet.

Bild: DiskCheckUp: Auch dieses Tool bescheinigte der Intenso-Festplatte vollständige SMART-Unterstützung. Und es wurden auch keinerlei SMART-Fehler angezeigt.

Bild: Hier hab ich auf Amazon mal nach 2 TB Platten-Angeboten direkt von Western Digital, Seagate und Toshiba gesucht und außerdem nach einem 2 TB Angebot von Intenso.

Bild: Links die Intenso-Platte mit der extrem schnell versiffenden "Klavierlack-Oberfläche", rechts daneben eine Toshiba-Platte mit leicht "angerautem" mattem schwarzen Plastik. Das Gehäuse von Toshiba macht auch generell einen viel vertrauenswürdigeren robusten Eindruck. Das Gehäuse meiner Intenso-Platte würde ich vergleichsweise als "Billigstplastik" klassifizieren.

Bild: Saturn: die 1,75 TByte Intenso-Platte wurde hier ebenfalls für 79 Euro angeboten. Zeitgleich gab es im Laden aber ein 2 TByte Modell von Toshiba für 88 Euro, also nur lächerliche 9 Euro mehr bei wohlgemerkt auch höherer Kapazität.

Bild: Beispiel von externen 3,5 Zoll Festplatten. Hier gibt es für 90 Euro ein 2 Terabyte Modell von Seagate in dem gewiss auch eine Seagate Platte drinnen steckt. Rechts daneben gibt es eine Platte von Intenso, die 3 Terabyte hat aber nur 99 Euro kostet und in der eine Platte von Seagate, Western Digital oder Toshiba verbaut ist. Wird schnell und billig viel Kapazität gebraucht, kann man hier natürlich notfalls zum "Intenso-Angebot" greifen.

Bild: Auch bei Elektronikmärkten (hier Saturn) gibt es durchaus günstige Gehäuse: hier eine Icy Box von Raid Sonic für 2,5 Zoll SATA-Platten für 10 Euro. Bei dem Preis kann man nicht meckern, günstiger geht es eigentlich kaum.

Bild: Magere Auswahl: hier gab es gerade mal fünf 2.5 Zoll Platten mit 2 TB Kapazität. Bei den üblichen Versandhändlern war die Auswahl zu diesem Zeitpunkt gleichermaßen knapp.

Bild: Externes 2.5 Zoll Gehäuse von Delock (

Bild: Kurz vor Abschluss des Formatierungsversuchs nach NTFS brach die Formatierung der Intenso-Platte mit dem Fehlerhinweis "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen" ab.

Bild: Wer Festplatten richtig prüfen will, muss mit mehreren Methoden ran.

Bild: Der Klassiker. Dateimanager, Rechtsklick auf ein Laufwerk, Eigenschaften. Dort gibt es als "Extras" auch eine Fehlerüberprüfung.

Bild: Die angebotenen Kurztests packte die Platte erfolgreich. Beim "Einfachen Langzeittest" krachte es aber nach einer Weile mit der Meldung "Gescheitert". Was konkret gescheitert war, erklärte das Seagate-Tool nicht.

Bild: Typische Festplatten-Aktionsware bei Saturn. (Foto: mn)

Bild: Randvolle Regale und üppige Auswahl bei Expert. (Foto: mn)

Bild: Hier im Report geht es exemplarisch um ein vermeintliches Schnäppchen von Intenso, eine externe 2,5 Zoll Festplatte mit 1,75 Terabyte.

Bild: Technomarkt bewirbt die Festplatte explizit als "Schnäppchen", statt angeblich 99,99 Euro soll sie nur 79 Euro kosten. (Foto: Screenshot Technomarkt.de)

Bild: Viermal Intenso 2,5 Zoll, USB, extern. Die teuerste Platte für 99 Euro hatte 2 TB, die 1,75 TB Platte (das Schnäppchen) kostete vergleichsweise 20 Euro weniger - 29 Euro. Darunter wurde es dann "absurd". Für ein 1 TB Modell, das nur USB 2.0 unterstützte (also ein Ladenhüter) wurden noch 77 Euro angezeigt, für das bessere 1 TB Modell mit USB 3.0 20 Euro weniger (59 Euro) verlangt. So oder so war die 1,75 TB Platte für 79 Euro hier - seitens Preis/Kapaztität betrachtet - ganz klar der (scheinbar) beste Deal.

Bild: In der Schachtel fanden sich die Festplatte, ein USB-Kabel, eine (eher wertlose) Schutzhülle in Lederoptik und auch ein kurzes Manual.

Bild: Verpackungsrückseiten externer Festplatten: viel Blabla in zig Sprachen aber keine Angabe zu Garantie oder Gewährleistung.

Bild: Intenso. Auszug aus den Garantiebedingungen zu einer externen USB-Festplatte. Hier ist von "Gewährleistungszeit" die Rede.

Bild: Auszug Toshiba-Garantiebedingungen. Hier ist explizit von einer Garantiezeit von 2 Jahren die Rede.

Bild: Vergleich: Links ein Intenso-Plattengehäuse mit glänzendem schwarzen Klavierlack (kurz nach dem Kauf). Rechts ein Toshiba-Plattengehäuse mit mattschwarzer "angerautem" Plastik (nach mehreren Monaten Einsatz).

Bild: Hier ein USB-Kabel, das einer externen Toshiba-Platte beigepackt war. Das Kabel war gerade mal 45 Zentimeter lang.

Bild: Driveinfo identifizierte die Platte hier als "Intenso ST1750LM000", unten im Abschnitt "Disk Information" wurde sie konkret als Seagate-Platte mit Modellbezeichnung "ST1750LM000 HN-M171RAD" ausgewiesen.

Bild: Die Intenso-Platte wurde von Gsmartcontrol nur als "USB 3.0 Gerät" erkannt und ein Dialog meinte es gäbe keine zusätzlichen Informationen. Ein Klick auf "Show Output" lieferte dann aber doch ein paar Infos, nannte auch Intenso als Hersteller und bescheinigte dem Gerät, dass es SMART unterstützt, SMART aktiviert ist und SMART den Gesundheitsstatus als "okay" bestätigt. Ein weiteres Aufrufen von SMART-Informationen oder Ausführen von SMART-Tests war nicht möglich.

Bild: HDD Guardian: Auch dieses Tool ermittelt Laufwerkdaten sehr übersichtlich, zeigt SMART-Informationen an und kann auch Platten-Selbsttests durchführen.

Bild: Alarm. Hier wird beim SMART-Status die Meldung "Drive ist not OK!" (Laufwerk ist nicht in Ordnung" ausgegeben. Das ist ein Warnhinweis, der durchaus ernst zu nehmen ist.

Bild: Eine Suche nach "ST1750LM000 HN-M171RAD" lieferte sofort präzise Ergebnisse.

Bild: Tipp: Hilfreich beim Recherchieren eines SATA-Plattenmodells ist auch die Produkt-Datenbank der SATA-Organisation:

Bild: Seatools für Windows: das Tool listet alle unterstützen Platten im System auf und bietet Tests/Diagnosen an. Wie hier im Bild zu sehen wurde auch die Intenso-USB-Platte aufgelistet.

Bild: Intenso.de. Es gibt Support zu den "Intenso Memory Drive"-Festplatten: Produktdatenblatt, Handbuch und Windows 98 Treiber. Fertig. Im Fall von Problemen hilft hier nichts weiter.

Bild: CrystalDiskInfo: Laut diesem Tool hat die Intenso-Festplatte SMART und der Zustand wird als "Gut" bewertet. Auch alle anderen Platten im System wurden einfach nur als "Gut" bezeichnet.

Bild: DiskCheckUp: Auch dieses Tool bescheinigte der Intenso-Festplatte vollständige SMART-Unterstützung. Und es wurden auch keinerlei SMART-Fehler angezeigt.

Bild: Hier hab ich auf Amazon mal nach 2 TB Platten-Angeboten direkt von Western Digital, Seagate und Toshiba gesucht und außerdem nach einem 2 TB Angebot von Intenso.

Bild: Links die Intenso-Platte mit der extrem schnell versiffenden "Klavierlack-Oberfläche", rechts daneben eine Toshiba-Platte mit leicht "angerautem" mattem schwarzen Plastik. Das Gehäuse von Toshiba macht auch generell einen viel vertrauenswürdigeren robusten Eindruck. Das Gehäuse meiner Intenso-Platte würde ich vergleichsweise als "Billigstplastik" klassifizieren.

Bild: Saturn: die 1,75 TByte Intenso-Platte wurde hier ebenfalls für 79 Euro angeboten. Zeitgleich gab es im Laden aber ein 2 TByte Modell von Toshiba für 88 Euro, also nur lächerliche 9 Euro mehr bei wohlgemerkt auch höherer Kapazität.

Bild: Beispiel von externen 3,5 Zoll Festplatten. Hier gibt es für 90 Euro ein 2 Terabyte Modell von Seagate in dem gewiss auch eine Seagate Platte drinnen steckt. Rechts daneben gibt es eine Platte von Intenso, die 3 Terabyte hat aber nur 99 Euro kostet und in der eine Platte von Seagate, Western Digital oder Toshiba verbaut ist. Wird schnell und billig viel Kapazität gebraucht, kann man hier natürlich notfalls zum "Intenso-Angebot" greifen.

Bild: Auch bei Elektronikmärkten (hier Saturn) gibt es durchaus günstige Gehäuse: hier eine Icy Box von Raid Sonic für 2,5 Zoll SATA-Platten für 10 Euro. Bei dem Preis kann man nicht meckern, günstiger geht es eigentlich kaum.

Bild: Magere Auswahl: hier gab es gerade mal fünf 2.5 Zoll Platten mit 2 TB Kapazität. Bei den üblichen Versandhändlern war die Auswahl zu diesem Zeitpunkt gleichermaßen knapp.

Bild: Externes 2.5 Zoll Gehäuse von Delock (

Bild: Kurz vor Abschluss des Formatierungsversuchs nach NTFS brach die Formatierung der Intenso-Platte mit dem Fehlerhinweis "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen" ab.

Bild: Wer Festplatten richtig prüfen will, muss mit mehreren Methoden ran.

Bild: Der Klassiker. Dateimanager, Rechtsklick auf ein Laufwerk, Eigenschaften. Dort gibt es als "Extras" auch eine Fehlerüberprüfung.

Bild: Die angebotenen Kurztests packte die Platte erfolgreich. Beim "Einfachen Langzeittest" krachte es aber nach einer Weile mit der Meldung "Gescheitert". Was konkret gescheitert war, erklärte das Seagate-Tool nicht.

Bild: Typische Festplatten-Aktionsware bei Saturn. (Foto: mn)

Bild: Randvolle Regale und üppige Auswahl bei Expert. (Foto: mn)

Bild: Hier im Report geht es exemplarisch um ein vermeintliches Schnäppchen von Intenso, eine externe 2,5 Zoll Festplatte mit 1,75 Terabyte.

Bild: Technomarkt bewirbt die Festplatte explizit als "Schnäppchen", statt angeblich 99,99 Euro soll sie nur 79 Euro kosten. (Foto: Screenshot Technomarkt.de)

Bild: Viermal Intenso 2,5 Zoll, USB, extern. Die teuerste Platte für 99 Euro hatte 2 TB, die 1,75 TB Platte (das Schnäppchen) kostete vergleichsweise 20 Euro weniger - 29 Euro. Darunter wurde es dann "absurd". Für ein 1 TB Modell, das nur USB 2.0 unterstützte (also ein Ladenhüter) wurden noch 77 Euro angezeigt, für das bessere 1 TB Modell mit USB 3.0 20 Euro weniger (59 Euro) verlangt. So oder so war die 1,75 TB Platte für 79 Euro hier - seitens Preis/Kapaztität betrachtet - ganz klar der (scheinbar) beste Deal.

Bild: In der Schachtel fanden sich die Festplatte, ein USB-Kabel, eine (eher wertlose) Schutzhülle in Lederoptik und auch ein kurzes Manual.

Bild: Verpackungsrückseiten externer Festplatten: viel Blabla in zig Sprachen aber keine Angabe zu Garantie oder Gewährleistung.

Bild: Intenso. Auszug aus den Garantiebedingungen zu einer externen USB-Festplatte. Hier ist von "Gewährleistungszeit" die Rede.

Bild: Auszug Toshiba-Garantiebedingungen. Hier ist explizit von einer Garantiezeit von 2 Jahren die Rede.

Bild: Vergleich: Links ein Intenso-Plattengehäuse mit glänzendem schwarzen Klavierlack (kurz nach dem Kauf). Rechts ein Toshiba-Plattengehäuse mit mattschwarzer "angerautem" Plastik (nach mehreren Monaten Einsatz).

Bild: Hier ein USB-Kabel, das einer externen Toshiba-Platte beigepackt war. Das Kabel war gerade mal 45 Zentimeter lang.

Bild: Driveinfo identifizierte die Platte hier als "Intenso ST1750LM000", unten im Abschnitt "Disk Information" wurde sie konkret als Seagate-Platte mit Modellbezeichnung "ST1750LM000 HN-M171RAD" ausgewiesen.

Bild: Die Intenso-Platte wurde von Gsmartcontrol nur als "USB 3.0 Gerät" erkannt und ein Dialog meinte es gäbe keine zusätzlichen Informationen. Ein Klick auf "Show Output" lieferte dann aber doch ein paar Infos, nannte auch Intenso als Hersteller und bescheinigte dem Gerät, dass es SMART unterstützt, SMART aktiviert ist und SMART den Gesundheitsstatus als "okay" bestätigt. Ein weiteres Aufrufen von SMART-Informationen oder Ausführen von SMART-Tests war nicht möglich.

Bild: HDD Guardian: Auch dieses Tool ermittelt Laufwerkdaten sehr übersichtlich, zeigt SMART-Informationen an und kann auch Platten-Selbsttests durchführen.

Bild: Alarm. Hier wird beim SMART-Status die Meldung "Drive ist not OK!" (Laufwerk ist nicht in Ordnung" ausgegeben. Das ist ein Warnhinweis, der durchaus ernst zu nehmen ist.

Bild: Eine Suche nach "ST1750LM000 HN-M171RAD" lieferte sofort präzise Ergebnisse.

Bild: Tipp: Hilfreich beim Recherchieren eines SATA-Plattenmodells ist auch die Produkt-Datenbank der SATA-Organisation:

Bild: Seatools für Windows: das Tool listet alle unterstützen Platten im System auf und bietet Tests/Diagnosen an. Wie hier im Bild zu sehen wurde auch die Intenso-USB-Platte aufgelistet.

Bild: Intenso.de. Es gibt Support zu den "Intenso Memory Drive"-Festplatten: Produktdatenblatt, Handbuch und Windows 98 Treiber. Fertig. Im Fall von Problemen hilft hier nichts weiter.

Bild: CrystalDiskInfo: Laut diesem Tool hat die Intenso-Festplatte SMART und der Zustand wird als "Gut" bewertet. Auch alle anderen Platten im System wurden einfach nur als "Gut" bezeichnet.

Bild: DiskCheckUp: Auch dieses Tool bescheinigte der Intenso-Festplatte vollständige SMART-Unterstützung. Und es wurden auch keinerlei SMART-Fehler angezeigt.

Bild: Hier hab ich auf Amazon mal nach 2 TB Platten-Angeboten direkt von Western Digital, Seagate und Toshiba gesucht und außerdem nach einem 2 TB Angebot von Intenso.

Bild: Links die Intenso-Platte mit der extrem schnell versiffenden "Klavierlack-Oberfläche", rechts daneben eine Toshiba-Platte mit leicht "angerautem" mattem schwarzen Plastik. Das Gehäuse von Toshiba macht auch generell einen viel vertrauenswürdigeren robusten Eindruck. Das Gehäuse meiner Intenso-Platte würde ich vergleichsweise als "Billigstplastik" klassifizieren.

Bild: Saturn: die 1,75 TByte Intenso-Platte wurde hier ebenfalls für 79 Euro angeboten. Zeitgleich gab es im Laden aber ein 2 TByte Modell von Toshiba für 88 Euro, also nur lächerliche 9 Euro mehr bei wohlgemerkt auch höherer Kapazität.

Bild: Beispiel von externen 3,5 Zoll Festplatten. Hier gibt es für 90 Euro ein 2 Terabyte Modell von Seagate in dem gewiss auch eine Seagate Platte drinnen steckt. Rechts daneben gibt es eine Platte von Intenso, die 3 Terabyte hat aber nur 99 Euro kostet und in der eine Platte von Seagate, Western Digital oder Toshiba verbaut ist. Wird schnell und billig viel Kapazität gebraucht, kann man hier natürlich notfalls zum "Intenso-Angebot" greifen.

Bild: Auch bei Elektronikmärkten (hier Saturn) gibt es durchaus günstige Gehäuse: hier eine Icy Box von Raid Sonic für 2,5 Zoll SATA-Platten für 10 Euro. Bei dem Preis kann man nicht meckern, günstiger geht es eigentlich kaum.

Bild: Magere Auswahl: hier gab es gerade mal fünf 2.5 Zoll Platten mit 2 TB Kapazität. Bei den üblichen Versandhändlern war die Auswahl zu diesem Zeitpunkt gleichermaßen knapp.

Bild: Externes 2.5 Zoll Gehäuse von Delock (

Bild: Kurz vor Abschluss des Formatierungsversuchs nach NTFS brach die Formatierung der Intenso-Platte mit dem Fehlerhinweis "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen" ab.

Bild: Wer Festplatten richtig prüfen will, muss mit mehreren Methoden ran.

Bild: Der Klassiker. Dateimanager, Rechtsklick auf ein Laufwerk, Eigenschaften. Dort gibt es als "Extras" auch eine Fehlerüberprüfung.

Bild: Die angebotenen Kurztests packte die Platte erfolgreich. Beim "Einfachen Langzeittest" krachte es aber nach einer Weile mit der Meldung "Gescheitert". Was konkret gescheitert war, erklärte das Seagate-Tool nicht.

Bild: Typische Festplatten-Aktionsware bei Saturn. (Foto: mn)

Bild: Randvolle Regale und üppige Auswahl bei Expert. (Foto: mn)

Bild: Hier im Report geht es exemplarisch um ein vermeintliches Schnäppchen von Intenso, eine externe 2,5 Zoll Festplatte mit 1,75 Terabyte.

Bild: Technomarkt bewirbt die Festplatte explizit als "Schnäppchen", statt angeblich 99,99 Euro soll sie nur 79 Euro kosten. (Foto: Screenshot Technomarkt.de)

Bild: Viermal Intenso 2,5 Zoll, USB, extern. Die teuerste Platte für 99 Euro hatte 2 TB, die 1,75 TB Platte (das Schnäppchen) kostete vergleichsweise 20 Euro weniger - 29 Euro. Darunter wurde es dann "absurd". Für ein 1 TB Modell, das nur USB 2.0 unterstützte (also ein Ladenhüter) wurden noch 77 Euro angezeigt, für das bessere 1 TB Modell mit USB 3.0 20 Euro weniger (59 Euro) verlangt. So oder so war die 1,75 TB Platte für 79 Euro hier - seitens Preis/Kapaztität betrachtet - ganz klar der (scheinbar) beste Deal.

Bild: In der Schachtel fanden sich die Festplatte, ein USB-Kabel, eine (eher wertlose) Schutzhülle in Lederoptik und auch ein kurzes Manual.

Bild: Verpackungsrückseiten externer Festplatten: viel Blabla in zig Sprachen aber keine Angabe zu Garantie oder Gewährleistung.

Bild: Intenso. Auszug aus den Garantiebedingungen zu einer externen USB-Festplatte. Hier ist von "Gewährleistungszeit" die Rede.

Bild: Auszug Toshiba-Garantiebedingungen. Hier ist explizit von einer Garantiezeit von 2 Jahren die Rede.

Bild: Vergleich: Links ein Intenso-Plattengehäuse mit glänzendem schwarzen Klavierlack (kurz nach dem Kauf). Rechts ein Toshiba-Plattengehäuse mit mattschwarzer "angerautem" Plastik (nach mehreren Monaten Einsatz).

Bild: Hier ein USB-Kabel, das einer externen Toshiba-Platte beigepackt war. Das Kabel war gerade mal 45 Zentimeter lang.

Bild: Driveinfo identifizierte die Platte hier als "Intenso ST1750LM000", unten im Abschnitt "Disk Information" wurde sie konkret als Seagate-Platte mit Modellbezeichnung "ST1750LM000 HN-M171RAD" ausgewiesen.

Bild: Die Intenso-Platte wurde von Gsmartcontrol nur als "USB 3.0 Gerät" erkannt und ein Dialog meinte es gäbe keine zusätzlichen Informationen. Ein Klick auf "Show Output" lieferte dann aber doch ein paar Infos, nannte auch Intenso als Hersteller und bescheinigte dem Gerät, dass es SMART unterstützt, SMART aktiviert ist und SMART den Gesundheitsstatus als "okay" bestätigt. Ein weiteres Aufrufen von SMART-Informationen oder Ausführen von SMART-Tests war nicht möglich.

Bild: HDD Guardian: Auch dieses Tool ermittelt Laufwerkdaten sehr übersichtlich, zeigt SMART-Informationen an und kann auch Platten-Selbsttests durchführen.

Bild: Alarm. Hier wird beim SMART-Status die Meldung "Drive ist not OK!" (Laufwerk ist nicht in Ordnung" ausgegeben. Das ist ein Warnhinweis, der durchaus ernst zu nehmen ist.

Bild: Eine Suche nach "ST1750LM000 HN-M171RAD" lieferte sofort präzise Ergebnisse.

Bild: Tipp: Hilfreich beim Recherchieren eines SATA-Plattenmodells ist auch die Produkt-Datenbank der SATA-Organisation:

Bild: Seatools für Windows: das Tool listet alle unterstützen Platten im System auf und bietet Tests/Diagnosen an. Wie hier im Bild zu sehen wurde auch die Intenso-USB-Platte aufgelistet.

Bild: Intenso.de. Es gibt Support zu den "Intenso Memory Drive"-Festplatten: Produktdatenblatt, Handbuch und Windows 98 Treiber. Fertig. Im Fall von Problemen hilft hier nichts weiter.

Bild: CrystalDiskInfo: Laut diesem Tool hat die Intenso-Festplatte SMART und der Zustand wird als "Gut" bewertet. Auch alle anderen Platten im System wurden einfach nur als "Gut" bezeichnet.

Bild: DiskCheckUp: Auch dieses Tool bescheinigte der Intenso-Festplatte vollständige SMART-Unterstützung. Und es wurden auch keinerlei SMART-Fehler angezeigt.

Bild: Hier hab ich auf Amazon mal nach 2 TB Platten-Angeboten direkt von Western Digital, Seagate und Toshiba gesucht und außerdem nach einem 2 TB Angebot von Intenso.

Bild: Links die Intenso-Platte mit der extrem schnell versiffenden "Klavierlack-Oberfläche", rechts daneben eine Toshiba-Platte mit leicht "angerautem" mattem schwarzen Plastik. Das Gehäuse von Toshiba macht auch generell einen viel vertrauenswürdigeren robusten Eindruck. Das Gehäuse meiner Intenso-Platte würde ich vergleichsweise als "Billigstplastik" klassifizieren.

Bild: Saturn: die 1,75 TByte Intenso-Platte wurde hier ebenfalls für 79 Euro angeboten. Zeitgleich gab es im Laden aber ein 2 TByte Modell von Toshiba für 88 Euro, also nur lächerliche 9 Euro mehr bei wohlgemerkt auch höherer Kapazität.

Bild: Beispiel von externen 3,5 Zoll Festplatten. Hier gibt es für 90 Euro ein 2 Terabyte Modell von Seagate in dem gewiss auch eine Seagate Platte drinnen steckt. Rechts daneben gibt es eine Platte von Intenso, die 3 Terabyte hat aber nur 99 Euro kostet und in der eine Platte von Seagate, Western Digital oder Toshiba verbaut ist. Wird schnell und billig viel Kapazität gebraucht, kann man hier natürlich notfalls zum "Intenso-Angebot" greifen.

Bild: Auch bei Elektronikmärkten (hier Saturn) gibt es durchaus günstige Gehäuse: hier eine Icy Box von Raid Sonic für 2,5 Zoll SATA-Platten für 10 Euro. Bei dem Preis kann man nicht meckern, günstiger geht es eigentlich kaum.

Bild: Magere Auswahl: hier gab es gerade mal fünf 2.5 Zoll Platten mit 2 TB Kapazität. Bei den üblichen Versandhändlern war die Auswahl zu diesem Zeitpunkt gleichermaßen knapp.

Bild: Externes 2.5 Zoll Gehäuse von Delock (

Bild: Kurz vor Abschluss des Formatierungsversuchs nach NTFS brach die Formatierung der Intenso-Platte mit dem Fehlerhinweis "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen" ab.

Bild: Wer Festplatten richtig prüfen will, muss mit mehreren Methoden ran.

Bild: Der Klassiker. Dateimanager, Rechtsklick auf ein Laufwerk, Eigenschaften. Dort gibt es als "Extras" auch eine Fehlerüberprüfung.