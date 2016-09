„Xiaomi: neues Redmi Pro Flagschiff mit QLED-Display und DSLR-Fotografie ab 204 Euro“

Moin Olaf,

ich halte mich da eher an den Spruch von Mike. Der Spruch gilt ja nicht nur für Kommunikationsartikel, sondern er gilt ebenso für viele andere Artikel, wie z.B. Waschmaschinen. Da kaufe ich mir lieber alle 8 - 10 Jahre ein preisgünstiges No-Name-Modell mit der jeweils neuesten Technik, als dass ich da eine "Miele" für 2000 (oder mehr) Euronen kaufe und nach 30 Jahren immer noch mit der vollkommen alten (stromfressenden und Unmengen an Wasser verbrauchenden)Technik meine Wäsche wasche. Kannst dir ja selber mal ausrechnen, was da umweltfreundlicher ist....

Deine Einstellung erinnert mich irgendwie an den "Leitsatz": Am deutschen Wesen soll die Welt genesen! Ich meine, dass selbst @luttyy schon mal darüber gemeckert hat, dass der Strom in Deutschland so teuer ist und in Frankreich ein Viertel dessen kostet, was man hier berappen muss. Da denkt er dann doch an seinen Geldbeutel und übersieht dabei, dass in Frankreich der größte Teil in AKWs produziert wird - aber beim Telefon/Smartfon lässt er den Umweltheiligen raushängen.

In Deutschland dagegen wird Strom mit der "neuesten und umweltschonenden" Technik (Wind- und Solar) produziert. Und was hat man in Deutschland davon und - vor allen Dingen - wie wirkt sich das auf das Weltklima aus, wenn schon die Nachbarstaaten und noch viel weniger die Länder in Fernost oder Afrika sich nicht an die "deutschen Regeln" halten? Nichts außer hohe Kosten, sodass viele Leute schon bald gar nicht wissen, wie sie ihre Stromkosten bezahlen sollen: http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article107270617/800-000-Deutsche-koennen-Strom-nicht-bezahlen.html

Meine Meinung: Umweltschutz und "Grünes Denken" schön und gut, aber es muss Sinn machen und darf nicht ausufern - irgendwo sind Grenzen gesetzt oder sollte man Grenzen setzen - vor allen Dingen auch dann, wenn die ganze Technik irgendwie für Otto Normalo nicht mehr zu bezahlen ist, wie man an meinem Strombeispiel sehen kann. Am deutschen Wesen muss die Welt also nicht unbedingt genesen....