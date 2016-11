„Weltpremiere Mi Mix mit randlosem Display - das Smartphone der Zukunft?“

Xiaomi Mi Mix. Mehr Display auf der Gehäusefront gab es bislang noch nicht. (Foto: Xiaomi)

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat es erstmals geschafft mit einem bislang einzigartigen Gerät weltweit Begeisterung auszulösen: dem Mi Mix.

Die technischen Daten sind diesmal praktisch unwichtig, das entscheidende Ding an dem Teil ist das Display. Erstmals nimmt ein Smartphone-Display nahezu die komplette Gehäusefront ein, konkret 91,3 Prozent davon.

Man hält also quasi ein Display in der Hand, einen Gehäuserand gibt es so gut wie nicht mehr. Dank dieser weltweiten Neuerung ist das Mi Mix trotz 6,4 Zoll Display nur einen bedeutungslosen Hauch größer wie beispielsweise ein Iphone 7 Plus (rund 1.000 Euro!), das lediglich ein kleineres 5,5 Zoll Display hat.

In der "einfachsten" Version mit 4 GByte / 128 GByte wird das Mi Mix voraussichtlich 516 Dollar (rund 476 Euro) kosten, mit 6 GByte / 256 GByte sind es 590 Dollar (rund 534 Euro). Die Auslierferung soll ab 4. November erfolgen.

Alle Details, Bilder und Daten zum Mix Mix gibt es hier auf der Herstellerseite.

Ein Video zum Mi Mix gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=m7plA1ALkQw

Michael Nickles meint: Ich habe das übliche Runterleitern der technischen Daten weg gelassen - der Link oben liefert alles Wissenswerte. Natürlich sind bei diesem Gerät auch die Technik und die Verarbeitung (Voll-Keramik-Gehäuse) erste Sahne, der (durchaus diskussionswürdige!) Kracher ist aber das praktisch randlose Display. Auch klar hervorzuheben: hier hängt erstmals ein hierzulande noch eher unbekannter chinesischer Hersteller die Messlatte ein ordentliches Stück höher, lässt Samsung und Apple blass aussehen. Und zwar nicht nur beim Preis-/Leistungsverhältnis sondern eben auch hinsichtlich fortschrittlicher Technik. Reden wir also über das randlose Display. Ist es erstrebenswert, dass es bei Smartphones beziehungsweise Phablets in diese Richtung geht? Ich habe da Bedenken. Klar, ein Smartphone ist schon immer eigentlich nur ein Display das man in der Hand hält und darüber, dass ein größeres Display mehr und angenehmer darstellt braucht gewiss auch nicht gestritten zu werden. Ich arbeite aktuell mit dem 5,5 Zoll Redmi Note 3 Pro und dem 6,4 Zoller Mi Max. Bereits dieses Gerät von Xiaomi bietet ein "Riesen-Display" mit recht geringem Rand, beim neuen Mi Mix ist der Rand halt fast völlig weg. Aber bitte das Video angucken: das verdeutlicht, dass die Bezeichnung "randlos" durchaus etwas übertrieben ist. Der Rand ist halt vergleichsweise zu anderen Geräten verdammt klein. Bedenken habe ich, ob sich so ein fast "randloses" Display brauchbar schützen lässt (Cover) und auch, ob der fehlende Rand ein bequemes Festhalten nicht behindert. Was meint Ihr? Übrigens: Grad eben kam noch die Meldung rein, dass Xiaomi sich auf dem Weg nach Europa begibt, erste Station ist wohl Polen. Es kann also sein, dass es diese Geräte auch bald bei uns direkt gibt, kein Eigenimport über China mehr nötig ist. Mal gucken wie sich die Preise dann entwickeln.