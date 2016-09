„Quadrooter: rund 1 Mrd. Qualcomm-Androids von Sicherheitslücken bedroht“

Gleich vier Sicherheitslücken schlummern in den Chipsatztreibern für Qualcomm-Android-Geräte mit LTE-Funktion; betroffen sind Geräte von Samsung, LG, HTC, Sony und anderen.

Lädt man eine entsprechend präparierte App, so kann diese sich volle Root-Rechte verschaffen – mit den bekannten Folgen. Die App selbst benötigt zunächst keine besonderen Rechte, fällt daher erst einmal nicht besonders auf.

Gefährdet sind Android-Anwender, die nicht nur aus dem Google-Playstore laden, sondern auch aus alternativen Quellen ("Sideloads").

Mehr darüber im WDR-Blog von Jörg Schieb.

Quelle: blog.wdr.de

Olaf19 meint: Es ist jedes Mal das Gleiche – so bedrohlich sich die Szenarien immer wieder anhören, am Ende ist es doch der Anwender, der eine Prise Leichtsinn beisteuern muss, damit er einen durch Sicherheitslücken bedingten Schaden erleidet. In diesem Fall genügt es, zumindest derzeit noch, Android-Software nur aus seriöser Quelle, sprich Google Playstore zu installieren. Dann ist man beim jetzigen Stand auf der sicheren Seite.

Hinweis: Vielen Dank an Olaf19 für das Verfassen der News. Diese News stammt von einem Nickles.de-Teilnehmer. Die Nickles.de Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit dieser News. Bei Nickles.de kann übrigens jeder mitmachen und News schreiben. Dazu wird einfach in einem Forum ein neues Thema begonnen und im Editor die Option "News" gewählt.