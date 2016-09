„Osnabrück an Kalkutta: Amtshilfe aus Indien“

Vor rund einem Jahr geisterten erstmals Meldungen

ich habs auch gelesen und dachte mir dann, wo hat er denn diese Info her.....?!

Also ich selbst warne vor dieser Masche seit mittlerweile gut 6 Jahren und länger. Diese Masche war erst im englischsprachigen Raum wie Amerika, Kanada und u.a. Australien auffällig.

Es war aber klar, das dies irgendwann auch hier passieren würde, da hier genauso viele Tiefflieger mit PC unterwegs sind.

Ich hatte aber gedacht, das sich die Inder mehr Mühe geben und dann deutsch probieren, falsch gedacht.

Ich hatte in den letzten 2-3 Jahren 3 solcher Anrufe, einer davon vor 2 Wochen. Bei einem der ersten Versuche wurde ich tatsächlich von einem "Inder" (also Englisch mit Inderslang ) angesprochen und gefragt, ob ich englisch kann ( ich hab da mal mitgemacht und englisch gesprochen, was ansich schon ein KO Kriterium ist, die wollen mich nichtmal auf Deutsch beklauen).Tatsächlich gibt er sich als MS Supporter aus. Es geht schnell in die Richtung, mein PC wäre im Internet auffällig und so weiter. Das Gespräch war jedoch schnell vorbei, als ich fragte, ob er, der betrügerische Bastard nichts besseres zu tun hat und wie das Wetter in Neu Dehli ist.

Vor 2 Wochen wars noch schneller vorbei. Frage, nachdem ich abgenommen hatte ( Ich sehe nix im Display meines neuen Telefons, also nehme ich Telefongespräche blind an), ob ich englisch spreche. Antwort nein, (Antwort vom Betrüger zum Schmunzeln, in bestem Deutsch "Ok, Danke" !!!) klick, Berüger hängt auf.

Vor diesem Hintergrund, da diese Pfeifen wohl nur englisch komunizieren können, dürfte in Deutschland nicht ein Opfer anstellig sein. Wundert mich daher, das sich die Polizei mal etwas bewegt.