„OpenOffice vor dem Aus?“

Dem Open-Office-Projekt geht das Personal aus: nur noch etwa 6 Programmierer arbeiten daran, das letzte größere Update ist rund ein Jahr alt, Sicherheitslücken können nicht mehr zeitnah gefixt werden. Auch die Apache Foundation, Schirmherrin über OpenOffice zeigt sich zunehmend unzufrieden.

Die Führung des Projektmanagement denkt deswegen laut über eine Einstellung nach.

Quelle: www.heise.de

Olaf19 meint: Schade. Vom Look and Feel her hat mir OpenOffice lange Zeit deutlich besser gefallen als die potthässliche Alternative mit dem sperrigen Namen.

Inzwischen muss ich aber sagen, dass LibreOffice doch recht ansehnlich geworden ist, technisch überlegen ist es dank regelmäßiger Updates und Upgrades allemal, und der Name – nun ja. Irgendwann hat man sich an die holprige Aussprache gewöhnt ;-)

Hinweis: Vielen Dank an Olaf19 für das Verfassen der News. Diese News stammt von einem Nickles.de-Teilnehmer. Die Nickles.de Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit dieser News. Bei Nickles.de kann übrigens jeder mitmachen und News schreiben. Dazu wird einfach in einem Forum ein neues Thema begonnen und im Editor die Option "News" gewählt.