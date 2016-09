„Öffnet die privaten WLANs – besser doch nicht!“

Hi!

OK, damit dürfen wir die Aussagen in den Unitymedia-FAQ als widerlegt betrachten. Die FAQ ist also offiziell nicht mawe2-fest.

Für DSL halte ich deine Bedenken für nachvollziehbar. Ich frage mich da durchaus auch, wie da ein Anbieter bei einem wackeligen 16.000er Anschluß noch 10.000 draufpacken will, wenn das nicht mehr durch die Leitung passt.

Beim Kabelinternet sieht das ja etwas anders aus. Die scheinen da aus deutlich größeren Reserven fischen zu können. Mit Docsis 3.0 sollten es 8 Kanäle für den Download sein, die dann zusammen 400.000 im Download ergeben.

Ich denke, für niedrige Anschlüsse werden Kanäle im jeweiligen Kabelmodem abgeschaltet und gegebenenfalls noch aktiv auf die Tarifobergrenze gedrosselt. (Müsste mal suchen, ob man irgendwie die aktiven Kanäle im Kabelmodem sehen kann; rechnerisch würden ja 2 für meinen 50.000er Zugang reichen. ich liege ja mit meinem Tarif weitab vom max. möglichen.)

Zumindest in der blanken Theorie, sollte Unitymedia bei allen Anschlüssen mit max. 200.000er Zugängen, noch genug Luft haben, die zusätzlichen 10.000 wirklich aktiv im Modem zu aktivieren. Bleiben die 400.000 Tarife: ich weiß nicht, was sie da machen. Hier müsste es laut meinem (im Vergleich eher) Hausfrauentechnikverständnis, nicht mehr machbar sein.

OK, aber auch im Kabel ist nicht alles Gold, was schnell sein will: wir haben es mit einem Shared Medium zu tun, d.h. mehrere Anschlüsse teilen sich die Gesamtkapazität (ich weiß nicht wo die für pro Netzzweig liegt).

Saugen alle wird es langsamer. Das gilt so auch, wenn keine WIFOSpots da sind.

Sind die WIFOSpots da und keiner nutzt die, wird es auch langsam, wenn alle auf den normalen Zugängen saugen. Vermutlich gibte s dnan keinen Unterschied zur "normalen Langsamkeit".

Sind die WIFISpots auch noch aktiv, dann wird laut Unitimedia FAQ der Trafik auf dem Hauptanschluss bevorzugt (IMHO bedeutet das, dass der WIFISpot zusätzlich gedrosselt wird; das war im zweiten Link beschrieben.)

Wie es dann aussieht, weiß man natürlich erst, wenn man die Situation hat und dann müsste man schon vorher ohne WIFISpots gemessen haben um die aktuellen "Bremswerte" mit den alten zu vergleichen.

ob Du das überhaupt merkst, ist eine andere Frage

(Passt hier als Schlusssatz.)

Bis dann

Andreas