Müller Drogeriemarkt bietet Virtual Reality Komplettset für 14,99 Euro

In den Müller Drogeriemarkt Fillialen und auch im Online-Shop gibt es jetzt ein VR-Headset (Halterung für Smartphones) inklusive Blutooth-Controller für 14,99 Euro (Danke Anonym60 für den Hinweis).

So steht es zumindest im Müller-Prospekt (PDF, 3. Seite unten rechts). Mehr Informationen liefert Müllers Online-Shop hier: Denver VR-Brille VR-21. Verwirrend: laut Prospekt gibt es das Set ab sofort (also ab 31.10.2016), laut Online-Shop erst ab 26.11.2016.

Die Wahrheit gibt es aktuell vermutlich also nur direkt in den Müller Fillialen.

Das Angebot kommt sehr passend, praktisch zeitgleich zum Kauf des VR-Headsets, das ich vor wenigen Tagen in einem "Ramschladen" in München gekauft habe - ärgerlicherweise für 17,90 Euro. Ärgerlich, weil das VR-Headset von Müller mit der Bezeichnung "Denver" bauglich mit meinem "EVO VR" zu sein scheint. Zumindest sieht das im Hinblick auf die Bilder im Müller Online-Shop so aus. Der Frontdeckel ist zwar ein wenig anders, die Schublade dahinter und auch die sonstige Hardware scheinen aber identisch zu sein.

Das VR-Set von Müller ist wohlgemerkt nicht nur rund 3 Euro günstiger als mein "Schnäppchen", sondern es ist praktischerweise auch ein Blutooth-VR-Controller dabei. So ein Controller ist für sinnvolles VR-Erlebnis praktisch unverzichtbar und so ein Ding kostet bei Einzelkauf rund 10 Euro. Alleine wegen dem Blutooth-Controller (der gewiss universell nutzbar ist) ist das Müller-Angebot also ein interessanter Deal.

Vermutlich teilt sich die "Denver-Brille" allerdings auch die gleichen "Nachteile" wie meine EVO-VR. Alles Wissenswerte dazu gibt es in diesem Beitrag: VR-Headsets aus Kunststoff - Oculus Rift Alternativen um 15 Euro?

So oder so: Baugleich heißt nicht zwangsläufig identisch. Je nach Modell und Produktionszeitpunkt können natürlich beispielsweise qualitativ unterschiedliche Linsen verbaut sein. Für 14,99 Euro bietet sich hier auf jeden Fall eine sehr Gelegenheit preiswert VR-Luft zu schnuppern.