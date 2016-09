„Microsoft Lumia-Smartphones - der Sargdeckel senkt sich weiter“

Ich war vergangenen Samstag bei einem von dem Du meinst. Es gab nur ein Notebook das fing ab 399 Euro an. In solche Läden gehen eigentlich nur Leute die kein Internet haben oder sich nicht auskennen. Die Alternative für deinen Freund wäre Euronics gewesen. Dort gab es schon ein paar mal in der Werbung so ein Windows Tablet 49 bis 59 Euro.