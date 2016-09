„Marktbereinigung im Streaming-Sektor: Watchever gibt in Deutschland auf“

Watchever zieht sich aus dem deutschen Markt zurück – einfach zu übermächtig war die Konkurrenz von Amazon Prime, Netflix, Maxdome (Pro7/Sat.1-Gruppe) sowie den On-Demand-Angeboten von Sky. Die Tochter des Mediengiganten Vivendi wird sich künftig auf ihren französischen Heimatmarkt konzentrieren.

In Berlin müssen nun 20 Menschen einen neuen Arbeitgeber suchen.

Quelle: www.faz.net

Olaf19 meint: Mein erster Gedanke, wenn ich so etwas lese, ist immer – wer um alles in der Welt soll sich das immer alles anschauen?? ...also mein Tag hat nur 24 Stunden.

Es gibt schon YouTube, myVideo, Clipfish, DVDs, privates und öffentlich-rechtliches Fernsehen samt MediathekView und – nicht zu vergessen! – auch noch ein paar ganz tolle Programmkinos mit wirklich anspruchsvoller Filmauswahl.

Als Watchever noch ziemlich frisch am Markt war, habe ich allerdings erstmal geguckt, ob es dort Petrocelli gibt – natürlich Fehlanzeige... ganz ehrlich, dafür wäre ich schwach geworden und hätte bestimmt ein hübsches Sümmchen hingeblättert ;-)

Hinweis: Vielen Dank an Olaf19 für das Verfassen der News. Diese News stammt von einem Nickles.de-Teilnehmer. Die Nickles.de Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit dieser News. Bei Nickles.de kann übrigens jeder mitmachen und News schreiben. Dazu wird einfach in einem Forum ein neues Thema begonnen und im Editor die Option "News" gewählt.