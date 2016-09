„iOS 10 veröffentlicht“

Seit gestern Abend steht iOS 10 für Apples Mobilgeräte iPhone und iPad bereit, vorausgesetzt, diese sind noch nicht zu alt dafür. Hier einige der neuen Features:

Mehr Möglichkeiten im Sperrbildschirm , u.a. kann ein erweiterter Nachrichtenverlauf angezeigt und dort auch gleich geantwortet werden;

, u.a. kann ein erweiterter Nachrichtenverlauf angezeigt und dort auch gleich geantwortet werden; Handschriftliche Nachrichten und Notizen lassen sich erstellen und verschicken, ggfs. inkl. kleiner Zeichnungen;

lassen sich erstellen und verschicken, ggfs. inkl. kleiner Zeichnungen; Die Nachrichten-App kann auf externe Apps zugreifen , dazu gehört Bilder-/GIF- Suche ebenso wie die Suche von Musiktiteln;

, dazu gehört Bilder-/GIF- Suche ebenso wie die Suche von Musiktiteln; Smarthone-Steuerung durch neue Home-App;

durch neue Home-App; Die erneuterte Foto-App verfügt über eine stark verbesserte Gesichtserkennung, die ähnliche Gesichter in Gruppen zusammenfassen kann;

verfügt über eine stark verbesserte Gesichtserkennung, die ähnliche Gesichter in Gruppen zusammenfassen kann; Sprachsteuerung mit Siri wird zukünftig auch in vielen Fremdanbieter-Apps möglich sein, z.B. Skype, Uber und Runtastic;

wird zukünftig auch in vielen Fremdanbieter-Apps möglich sein, z.B. Skype, Uber und Runtastic; Zweisprachige Eingabe von Texten über nur eine Standardtastatur wird möglich

Hier das Fazit des 5-seitigen Artikels aus der "Süddeutschen":

Olaf19 meint:

Satte 1 GB nudeln hier gerade über WLAN in mein 5S – ich muss verrückt sein...

Sonst bin ich eher der Typ für "erstmal abwarten, was die ersten Erfahrungeberichte der Ewig-Ungeduldigen, Ewig-Morgigen sagen, dann überlegen, dann entscheiden und vielleicht installieren".

Dieses Mal hat es mich erwischt, ich bin von Anfang an dabei. Hoffentlich keine kapitale Fehlentscheidung, iOS 9.3.5 lief doch so gut, und aus einigen der neuen Features werde ich noch nicht so richtig schlau... aber das wird die Zeit bringen.

