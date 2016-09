Internetzensur - Russland sperrt Pornoseiten

Hallo rk49.

Ich habe lange überlegt, ob ich das schreiben soll, was ich geschrieben habe. Schließlich habe ich mich dazu durchgerungen, Klartext zu schreiben. Und diesen Klartext hatte ich schon vor Absendung entschärft. Und sei ehrlich: es ist doch so, wie ich es geschrieben habe.

Mein Beitrag hat nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun; das Ganze ist nicht einmal eine Frage irgendeines politischen Standpunkts, sondern eher eine Frage gesellschaftlicher und geistiger Gesundheit. Im Übrigen habe ich die Vermutung, dass du mich in der völlig falschen politischen Ecke siehst. Aber das ist hier wohl nicht das Thema.

Was die anderen "Nickleaner" betrifft, so glaube ich, dass nur die Probleme mit meinem Beitrag haben, die sich ertappt fühlen. Lesen kann fast jeder, aber verstehen? Ich meine, wir sollten hier wie auch in anderen Foren endlich damit aufhören, grenzenlose Dummheit zu tolerieren. So ein gutes Forum wie dieses hier hat Besseres verdient.

LG