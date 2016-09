„Intelligente Kühlschränke mit Windows 10 sollen Mehrwert im Alltag bringen“

Denkt doch mal etwas weiter...

Der Satz ist hier wirklich angebracht.

Ich denke aber dabei nicht nur an Absatzmärkte und Billig-Einkäufe, sondern so an das, was es in meinem gar nicht so kurzen Leben schon alles an Änderungen von Lebensgewohnheiten gegeben hat. Also nicht bei mir persönlich, sondern ganz allgemein durch technische Entwicklungen.

Mikroelektronik hat so viel verändert. Telefone gab es früher nicht in jedem Haushalt, erst Mitte der 70er Jahre hat sich das geändert. Jetzt hat jeder der will auch mehr als eine Telefonnummer.

Und seit wann es elektronische Rechner für zu Hause gibt, das hatten wir doch grade in einem Thread ganz datailliert diskutiert. Das war noch in den 60ern und frühen 70ern völlig undenkbar! Und jetzt ist es normal.

Das reicht mal an Beispielen dazu. (Selbstfahrende Autos, Waschmaschinen, Geschirrspüler, ach das ist nicht alles an üblicher Automatisierung.)

Und so kann ich gar nicht nachvollziehen, dass bei immer mehr Automatisierung es nicht völlig normal sein soll, dass mehr und mehr Dinge im privaten Haushalt durch solche Steuerungen erledigt werden.

Natürlich ist die Vorhersage der Zukunft immer schwierig.

Doch der Trend scheint dahin zu gehen, dass z.B. Kühlschränke die Kontrolle über ihren Inhalt haben und anderes mehr.

Anbei, heute Nacht gibt es im Deutschlandfunk Eine Lange Nacht über die total vernetzte Welt

Insofern interessant, weil da eine große Vielfalt an verschiedensten anderen Szenarien zu diesem Thema hier besprochen wird (reingehört, das gabs schon letzte Nacht im drk zu hören).

Man muss ja nicht immer so eng in seinem eigenen Umfeld denken, so wird es wenig Veränderungen in der Welt geben....

Kramen wir doch mal in zwei bis drei Jahren den Thread wieder hervor!

Immer noch ein bisschen modern und nicht Fortschritts-gläubig

Anne