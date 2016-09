„Fuchsia: Google macht Android Konkurrenz im eigenen Hause“

Im Gegensatz zu Android soll Fuchsia nicht auf dem Linuxkernel beruhen, sondern auf "Magenta", einem LittleKernel-Derivat: https://github.com/littlekernel/lk – und keinesfalls zu verwechseln mit diesem Kollegen hier: http://thelittlekernel.com

Google verspricht sich davon eine "bessere Skalierung im Embedded-Bereich".

Ein Rollout im großen Stil ist derzeit noch nicht geplant; Fuchsia soll nur auf bestimmten ausgewählten Geräten von Intel und Blackberry laufen.

Quelle: www.computerbase.de

Olaf19 meint: "Was will Google mit Fuchsia bezwecken?" – diese Frage stellt der Artikel ganz zu Anfang, beantwortet sie dann aber doch nicht. Also warten wir's ab, oder weiß von euch jemand mehr?

