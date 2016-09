„Freeze nach Neustart: Monitore und SSDs streiken auf manchen Systemen nach Anniversary Update (Build 1607)“

Grüß dich Rolf,

Denke schon, dass die bei Microsoft fähige Softwareentwickler haben. Aber so gut kann kein Mensch in seinem Beruf sein, dass solche Fehler nicht ab und an vorkommen können.

Ein verbessertes Update wird bald kommen; noch mehr Negativ-Publicity wird sich MS für Windows 10 nicht leisten wollen.

CU, Olaf