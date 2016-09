„Facebook soll zur Mitwirkung bei Terrorismusbekämpfung verpflichtet werden“

Ich nehme alles zurück und behaupte fortan das Gegenteil...! Einfach nur Wahnsinn...

They used Facebook to share operational and tactical information with members and followers, posting notices of upcoming demonstrations, road closures, Israeli military actions and instructions to operatives to carry out the attacks.

Das bedeutet also, als Sympathisant braucht man nur 1x auf "Like" für die ganze Gruppe zu drücken, schon erfährt man immer zeitnah, was die gerade vorhaben? Was dann natürlich auch die Gegenseite entsprechend nutzen kann? Es ist kaum zu fassen.

CU

Olaf