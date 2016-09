„Amazon Dash: der Wahnsinn kommt nun auch nach Deutschland“

Amazon alleine wird es nicht in der Hand haben, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Es mag aber ein Anstoß sein. Ich höre gerade in letzter Zeit von vielen Leuten, daß sie gerne in die Peripherie ziehen würden und es z.T. auch tun. Das mag nat. eine Sache des Alters sein, shoppen ist da nicht mehr so angesagt und die Diskos, oder die neuesten In-Restaurants. Das Land wird auch moderner und man fährt halt für die paar mal im Monat etwas länger, dafür ist das Leben ansonsten günstiger und entspannter.

In der III-Welt haben wir völlig andere Vorraussetzungen. Die Armut hat eine völlig andere Dimension und ist real lebensbedrohend, während hier mit Sozialleistungen ein besserer Lebensstandard als bei so manchem Arbeitenden möglich ist. Dort ist in der Stadt vielleicht die einzig denkbare Hoffnung auf ein besseres Leben. Hier kann ich in best. Berufen von Daheim arbeiten, oder dank guter Straßen schneller bei der Arbeit sein, als der Stadtbewohner.

Es war ja letztlich nur als Möglichkeit zu sehen.