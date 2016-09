„Ab Sonntag: Einzelhandel muss Elektro-Altgeräte zurücknehmen“

In der Tat sind die Meisten schlecht bis gar nicht informiert über die Optionen die sich da anbieten.

Die sehen das so wie Du, als Last an, die Chancen werden dabei völlig übersehen..



Auch gerade vor dem Gedanken der Nachhaltigkeit, ist es doch ein prima Wettbewerbsvorteil wenn man aktiv und deutlich darauf hinweist, was mit dem E-Schrott passiert.



Als Beispiel:

Durch meine Abgabestelle, weiß ich den Weg wo was passiert. Es wird in Achim, oder in Bremen angeliefert, wenn nötig grob demontiert und dann an verschiedene Recyclingunternehmen weiter verkauft, in Hamburg ansässige z.B. die Kupferschmelze Aurubis.



Ich muss los- hoffe aber etwas Klarheit geschaffen zu haben :)



Gruß Indronil