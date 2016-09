„Facebook schluckt WhatsApp – Teil 2“

Mein Sohn nebst Enkeln und deren Schulfreunde alles nutzt Whats App und keiner will sich trennen, eben beste Kommunikation.

Meine Arbeitskollegen, i.d.R. auch so Generation 40+, haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, in der private Verabredungen getroffen werden – da bin ich dann eben mal außen vor... Ist mir lieber so, man muss Prioritäten setzen, nur deswegen bei WhatsApp wieder Mitglied zu werden, käme für mich nicht in Frage.

Ganz schlimm finde ich, wenn z.B. Schulen wichtige Informationen nur noch via Facebook-Seite verbreiten, so dass alle Schüler de facto gezwungen sind, sich dort anzumelden. Ich finde, ein solches Verhalten ist eine Schweinerei.

Doch was ist noch persönlich sicher,was Kommunikation unter Android, Windows usw. betrifft? Ausgeschnüffelt werden wir als Nutzer eh schon ewig

Denke ich einerseits auch, andererseits muss man nicht freiwillig und ohne Not noch mehr Öl ins Feuer gießen als nötig. Also: Mitglied bei Facebook werden und mich von morgens bis abends komplett entblättern, was ich so alles denke und tue, das muss nicht sein. Und dass ich dort nicht Mitglied bin, jedoch andere Mitglieder irgendetwas über mich verbreiten, das kann ich leider eh nicht verhindern.

CU

Olaf