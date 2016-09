„Demo und große Kundgebung gegen den „Rundfunkbeitrag“ in Karlsruhe“

Was ist denn "weniger als ich behaupte"? können Sie das beziffern? Ich schrieb "..Nichtnutzer (und das sind mehr, als der ÖRR zugeben möchte)". Für den ÖRR gibt es diese nicht.



Genauso wie Sie suggerieren, dass es wieviel auch immer mehr sind, nehme ich halt an, dass ähnlich wie beim medialen Darstellen die der Nichtnutzer als grössere Masse versucht wird darzustellen, als sie denn tatsächlich ist. Wieviel genau, weiss eben keiner und das ein ÖR sich da nicht streckt, ist mir genauso klar.





st ja auch nicht notwendig, solange Frau Baumert bisher nicht persönlich mit der Anschuldigung, sie würde sich mit Hans und Kunz gemein machen, konfrontiert wurde. Schreiben Sie sie doch an und fragen sie.



Sie beschrieben andernorts den Dialog von Fr. Baumert mit dem dem SWR-Justiziar und bezeichneten diesen selbst als sachlich und fundiert. Insgesamt traue ich ihr einen durchaus gesunden Intellekt zu und behaupte daher, dass sie abseits ihrer ÖR-Abstinenz medial doch so versorgt ist, um zu wissen, wer sich so in ihren Windschatten hängt. Will man so wie sie sich hier ebenfalls geben, tatsächlich für die Sache etwas tun, wäre ein Distanzieren schon sinnvoll und dazu sollte sie nicht erst durch einen kleinen Aussenstehenden wie meinereiner ist, darauf gestossen werden, sondern das sollte in erster Linie ihr und damit auch Ihr Anliegen sein.



Die Trolle scheinen sie jedenfalls nicht so zu stören, die auch hier ihren Reichsdeppenscheiss (jetzt halt etwas durch die Blume, aber in älteren Beiträgen offensichtlich) wie in jedem anderen Thread hier dazu absondern. So wird das nix, aber vielleicht ist es ja auch nur das Spiel guter Bulle - böser Bulle. und online-boykott ist nur die 'schöne' Seite des ganzen Theaters (falls sie darauf anspringen wollen, das ist nur meine subjektive und persönliche Sicht, also nicht verallgemeinern).





Diese Aussage überrascht mich nun wirklich. Einserseits werben Sie für die TTIP-Demo und behaupten weiterhin, dass es bei der Rundfunkbeitragsprotestbewegung nur darum geht, ein paar Euro im Monat zu sparen.



Bei mir liegen halt die Prioritäten etwas anders. In TTIP/CETA sehe ich momentan eine viel grössere Gefahr für die immer mehr schwindende Solidarität und Demokratie in Europa und der Welt als durch den Streitfall GEZ (dem trotzdem zig Verfechter uswusf...).



Wird die GEZ wirklich in ihrem Sinne abgeschafft - was ich nach wie vor nicht glaube - dann ist das µ an gutem Restprogramm auch noch im Eimer, wir werden nur noch mit Soaps und Werbung verblödet, von neutraler und sachlicher Meinungsbildung sind wir dann noch weiter weg als je zuvor. Warum nicht gleich nur noch die Hysterievollpfostenlaufbalkenichwiederholealle15MinutendenselbenQuark-Sender n-tv und N24 über den Äther, langt doch dicke und mehr kommt im Watteschädel eh nicht an. Für den Rest gibt´s dann Pay-TV und die Fernseher aus Orwells 1984.



Die neoliberale Agenda samt ihrer 'Medien' wie Springer, Burda und Konsorten feiern dann wahrscheinlich wochenlang rauschende Feste, wie sich die GEZ-Gegner ihrer meinungsfreiheitlichen Basis selbst beraubt haben und diese sind noch stolz auf ihren Erfolg. Die Nutzniesser des jetzigen Systems GEZ finden da auch wieder einen Trog und sie selbst sind die Geneppten als Verfechter! Als nächstes trimmen wir das Internet auf die neoliberale Linie und auch da gibt es ein paar Leuchten, die dazu noch juhu rufen.



First we take Manhattan - than we take Berlin!



Das Grundgesetz wird jeden Tag verletzt und sei es nur durch die unsäglichen Sanktionen bei HartzIV, die ein grundgesetzliches Existenzminimum unterschreiten, durch Arbeitsrechtsverletzungen, durch Missbrauch der 'Flüchtlinge' und Asylbewerber, den Rentenbetrug und die ganzen anderen Eingriffe in die Daseinsvorsorge im Sozialen als Bringschuld eines Staates, durch schlimmeres Überwachen als zu Stasi-Zeiten - aber hey Leute, wir kloppen jetzt mal ein paar Euro für die GEZ weg und dann ist allet jut ey!!!